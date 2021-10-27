В шаге от увольнения: "Манчестер Юнайтед" поставил перед Сульшером ультиматум

В шаге от увольнения: "Манчестер Юнайтед" поставил перед Сульшером ультиматум

Судьба норвежца определится в следующих трёх поединках.

Английский "Манчестер Юнайтед" размышляет над увольнением главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера.

Руководство "манкунианцев" недовольно результатами команды в нынешнем сезоне. МЮ не может выиграть в чемпионате уже четыре поединка подряд. Если ситуация не улучшится, то норвежец будет отправлен в отставку.

Как сообщает The Telegraph, определяющими для Сульшера станут три следующих матча - с "Тоттенгэмом" и "Манчестер Сити" в АПЛ и "Аталантой" в Лиге чемпионов.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, если Сульшер будет уволен из МЮ, то его может заменить итальянский специалист Антонио Конте. Экс-наставник миланского "Интера" заинтересован вернуться к тренерской работе в АПЛ, где в сезоне-2016/17 выигрывал чемпионский титул с "Челси".

No meeting в night for Man Utd board. Они решили финальную позицию в далее время/день — Solskjær имеет все равно, что защищается со far #MUFC



Rumours о Antonio Conte 'не considering' Man Utd job were NOT true. Но не official talks yet.



More: https://t.co/GWuyDk729j pic.twitter.com/mtGhQGrAnM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) Октябрь 25, 2021

Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. В прошлом сезоне под его руководством "красные дьяволы" стали вторыми в АПЛ и дошли до финала Лиги Европы, где в серии пенальти проиграли "Вильярреалу".

После серии неутешительных результатов МЮ откатился на седьмое место с 14 баллами в своем активе. В субботу, 30 октября, Роналду и Ко попытаются реабилитироваться перед фанатами в гостевой игре чемпионата со "шпорами".

Читайте также: Фиаско Роналду на "Олд Траффорд": "Ливерпуль" унизил "Манчестер Юнайтед" в главной битве тура АПЛ

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку