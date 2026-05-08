В "Шахтере" эмоционально отреагировали на вылет в шаге от финала Лиги конференций

В четверг, 7 мая, донецкий "Шахтер" проиграл английскому "Кристал Пэлас" (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

"Горняки" потерпели поражение от "орлов" с общим счетом 2:5 по итогам двух поединков и остановились в шаге от финала третьего по престижности евротурнира.

Эмоциями после завершения пути команды в еврокубках поделились главный тренер "оранжево-черных" Арда Туран и вратарь Дмитрий Ризнык.

"Прежде всего поздравляю "Кристал Пэлас" и их тренера. Они проделали отличную работу и добились того, чего хотели. Если команда побеждает тебя и выходит в финал еврокубков, это, вероятно, означает, что они приняли больше правильных решений и действовали лучше, поэтому поздравляю нашего соперника.

Что касается нас, мы очень расстроены. Я не могу принять вылет. Я не хочу это принимать на стадии полуфинала. Потому что сегодня, по моему мнению, мы играли на уровне, достаточном, чтобы пройти дальше в этом раунде, и мы были ближе к этому, чем может показаться. Но это часть жизни, часть этой игры, иногда так бывает. Будем учиться и извлечем из этого раунда полезные уроки. И никогда не отступим.

Я горжусь своими игроками и нашим европейским путем и считаю, что мы отдали максимум, чтобы дать людям надежду в этом сезоне и в этих 20 еврокубковых матчах. Именно поэтому я горжусь игроками, и мы будем двигаться дальше", — цитирует Турана официальный сайт "Шахтера".

"Действительно, для команды завершился еврокубковый сезон. Жаль, но не стыдно — мы провели неплохой сезон и получили колоссальный опыт в еврокубках, который важен для реализации дальнейших планов.

Конечно, хотелось сыграть в финале. Преодолеть такой путь и остановиться в шаге от финала — это дорогого стоит. Отдавались полностью, каждый хотел добраться до финала. Впрочем, это часть футбола — будем двигаться вперед и будем становиться сильнее", — приводит слова Ризныка официальный сайт донецкого клуба.

"Кристал Пэлас" в финале Лиги конференций сыграет с испанским "Райо Вальекано", который в полуфинале одолел французский "Страсбург" (1:0, 1:0). Матч за трофей состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

"Шахтер" свой следующий матч проведет в воскресенье, 10 мая, против "Полтавы" в рамках 27-го тура УПЛ. В случае победы дончане досрочно станут чемпионами Украины.

