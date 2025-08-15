В "Шахтере" прокомментировали драматический вылет из квалификации Лиги Европы от "Панатинаикоса"

Керем Яваш / © ФК Шахтер

Ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Керем Яваш подвел итоги противостояния с греческим "Панатинаикосом" в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

На пресс-конференции после ответного матча, который завершился поражением "горняков" в серии пенальти, он заявил, что украинский клуб играл лучше соперника в обоих поединках, хотя и не смог победить.

Также Яваш рассказал, что в раздевалке после матча своим подопечным сказал главный тренер дончан Арда Туран, который во втором тайме был удален за чрезмерные эмоции.

"После такого матча трудно говорить, и, честно говоря, в то же время мы испытываем разные эмоции. У нас молодая команда с качественными футболистами. Это была вторая встреча, и я могу сказать, что мы удовлетворены выступлением как отдельных игроков, так и команды в целом и в первом поединке, и во втором. Конечно, индивидуальный прогресс наших футболистов отражается на том, как играет команда, – и это нас радует.

Мы считаем, что были лучше как в первой, так и во второй встрече, но в конечном итоге футбол – игра результатов, и нам не удалось достичь желаемого результата. Это огорчает. С другой стороны, мы рады, потому что верим, что движемся по правильному пути. Уверены, что контролировали игру в обоих таймах. Во время перерыва мы сказали нашим футболистам, что нужен более высокий ритм и более острая атакующая игра. Во втором тайме удалось это реализовать, у нас были моменты, но не смогли воспользоваться ими сполна. На 82-й минуте один из наших футболистов получил вторую желтую карточку, и с учетом компенсированного времени мы почти половину матча играли вдесятером.

Конечно, считаем, что это было неудачное решение арбитра, потому что этот эпизод не тянул на вторую желтую. На таком уровне арбитры должны быть внимательнее, ведь играть вдесятером на таком уровне непросто, поэтому мы не разделяем мнение судьи и считаем, что это его решение было неудачным. Даже вдесятером мы хорошо действовали в обороне, сопротивлялись и были командой, которая имела больше шансов, но пенальти в футболе незаменимы. Именно из-за этих пенальти мы выбыли из основного этапа Лиги Европы, куда так стремились попасть.

В то же время довольны игрой и выступлениями футболистов. Видим, что прогрессируем. Мы просто расстроены тем, что не смогли добиться результата. Теперь проведем обстоятельный анализ этой игры и сосредоточимся на следующем матче УПЛ. После этого сыграем в плей-офф с "Серветтом", чтобы пройти в основной этап Лиги конференций. Верим, что эта команда заслуживает участия в европейских соревнованиях, и убеждены, что там будем иметь успех. Я верю, что наша игра улучшится, и мы будем выступать еще лучше на групповом этапе.

Когда тренер Арда зашел в раздевалку, он не сказал ничего другого, кроме того, что я только что сказал. Он отметил, что доволен выступлением, борьбой и игрой наших игроков. Поздравил команду с этим. Также сказал, что после таких результатов в таких играх приобретаешь опыт, и с этим опытом мы будем продолжать прогрессировать. Мы никогда не сдадимся. Наши выступления и стиль игры будут улучшаться", – цитирует Яваша официальный сайт "Шахтера".

После вылета из квалификации Лиги Европы "горняки" посоревнуются в раунде плей-офф отбора Лиги конференций, где их соперником станет швейцарский "Серветт". Матчи состоятся 21 и 28 августа.

Победитель противостояния между "Шахтером" и "Серветтом" выйдет в основную стадию Лиги конференций. Проигравший вылетит из еврокубков.

Напомним, что "Шахтер" в первом раунде отбора Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а во втором оказался сильнее турецкого "Бешикташа" (4:2, 2:0).