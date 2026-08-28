В "Шахтере" прокомментировали результаты жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов

Арда Туран / © ФК Шахтер

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Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал результаты жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Во время жеребьевки чемпион Украины был посеян из третьей корзины и получил по два соперника из каждой корзины. "Горняки" сыграют по одному матчу с 8 разными командами — четыре поединка дома и столько же на выезде.

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Соперниками "оранжево-черных" станут "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Фенербахче" (Турция), "Лейпциг" (Германия), АЕК Афины (Греция) и "Слован" Братислава (Словакия).

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"Мы хотим насладиться этим достижением, но в то же время стремимся оставаться верными себе. Это самое важное для нас. Мы хотим играть как "Шахтер". Что касается наших соперников — что тут скажешь? Мы говорим об одних из самых больших клубов мирового футбола — команды, которые выигрывали этот турнир, выходили в финалы и становились легендарными в своих странах. Мы испытываем огромное уважение ко всем им.

Каждый матч будет важным и ценным для нас. Мы воспринимаем Лигу чемпионов как возможность заявить о себе, показать, кто мы, и приблизиться к нашим мечтам. Мы взволнованы, но вместе с тем сохраняем холодную голову. Мы знаем, на что способны, а также знаем, над чем нам еще нужно работать.

ПСВ — интересная атакующая команда со своими традициями. АЕК очень хорошо развивается и прекрасно организовал работу клуба в Греции. У "Слована" очень хороший тренер и команда, которая борется за каждый мяч. Что я могу сказать о "Фенербахче"? Это один из крупнейших клубов нашей страны с богатой культурой и составом, в котором много игроков высочайшего уровня.

"Лейпциг" — активно развивающийся клуб с отличным тренером Мартином Демикелисом. Это очень любопытная команда. А если взять "Спортинг", "Реал" и "Интер" — это клубы, которые творили историю футбола", — приводит слова Турана официальный сайт "Шахтера".

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Отметим, что номинально домашние матчи Лиги чемпионов "горняки" будут проводить на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

"Шахтер" остался единственным представителем Украины в нынешнем еврокубковом сезоне. Ранее борьбу на международной арене завершили киевское "Динамо", житомирское "Полесье" и черкасский ЛНЗ, которые не сумели преодолеть квалификацию.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о трансфере защитника итальянского клуба.

Также мы рассказывали, что футболист "Шахтера" и сборной Украины официально перешел в клуб из Саудовской Аравии.

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