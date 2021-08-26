В Шотландии пес выбежал на поле и спас команду от гола: курьезное видео разлетелось по Сети

Фанаты просят подписать талантливого "голкипера".

Забавный инцидент произошел во время матча любительских клубов в Шотландии. Когда казалось, что выход один на один с вратарем завершится голом, на поле появился пес и совершил удивительное спасение.

Животное заблаговременно увидело провал в обороне команды, "за которую болело". Четвероногий товарищ притаился у штанги ворот и в нужный момент стал в рамку и совершил "потрясающий сейв".

Интересно, что после отраженного удара пес сразу решил покинуть поле. Очевидно, хотел, чтобы его вмешательство в игру осталось незамеченным. И хотя команда, которая атаковала, добила мяч в сетку, гол не был засчитан. Собака прервала матч, потому арбитр принял решение отменить взятие ворот.





A very good boy interrupted a Scottish amateur game last night — and the eventual goal was disallowed! pic.twitter.com/puGgGCVFjM — Sky Sports (@SkySports) August 26, 2021

Поклонников футбола насмешил этот забавный случай. Они хотят снова увидеть пса-голкипера в игре и просят команды обратить внимание на таланта. Курьезное видео стало популярным в соцсетях.

Ранее ТСН Проспорт писал, что похожий случай произошел в Аргентине. Там собака спас футбольную команду от неминуемого гола. В свою очередь, в Сербии пес сорвал футбольный матч, за что получил от арбитра красную карточку.

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