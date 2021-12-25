В Швейцарии во время хоккейного матча игроки провалились под лед (видео)

В Швейцарии во время хоккейного матча игроки провалились под лед (видео)

Инцидент произошел в результате столкновения хоккеистов.

Забавная ситуация произошла в матче второго дивизиона чемпионата Швейцарии по хоккею. Двое хоккеистов – защитник "Лангенталя" Тайлер Хиггинс и нападающий "Сьерры" Арно Монтандон – провалились под лед.

Об этом сообщает Le Matin.

Игроки столкнулись на 14-й минуте встречи у борта, где обычно стоит машина для заливки льда. Хоккеисты приблизились к нему, двери заграждения отворились, и спортсмены провалились под лед. Это произошло из-за того, что машины для заливки стадиона на своем привычном месте не оказалось. К хоккеистам подбежали судьи и другие игроки и вытащили их из воды.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Матч был продолжен и завершился со счетом 3:2 в пользу "Лангенталя".

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