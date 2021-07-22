В соблазнительных купальниках: одна из лучших теннисисток планеты украсила обложку известного журнала

Наоми Осака появилась в необычном образе для специального выпуска Sports Illustrated.

Вторая ракетка мира Наоми Осака попала на обложку американского журнала Sports Illustrated.

Японская теннисистка стала героиней специального ежегодного выпуска Sports Illustrated Swimsuit, который посвящен знаменитостям в купальниках.

На ярких снимках 23-летняя победительница четырех турниров Большого шлема на пляже позирует в купальниках разных фасонов и цветов. Фотографии были опубликованы на странице журнала в Instagram.

"В Наоми нас привлекли ее страсть, сила и мощь, направленные на то, чтобы постоянно преодолевать барьеры, когда дело доходит до равенства, социальной справедливости и психического здоровья. Она всем сердцем посвящает себя достижению невозможного и преуспевает снова и снова. Для нас большая честь, что одна из самых ярых женщин-первопроходцев в истории станет героиней одной из наших обложек 2021 года", - заявил редактор журнала Майкл Дэй.

Осака является победительницей 7 турниров серии WTA, среди которых по два триумфы на Открытых чемпионатах Австралии и США.

В 2019 году она занимала первую строчку мирового рейтинга, а сейчас идет второй после австралийки Эшли Барти.

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинская теннисистка Катарина Завацкая сверкнула идеальной фигурой в купальнике.

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