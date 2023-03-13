В соперниках Иран и Афганистан: сборная России по футболу сыграет в чемпионате Центральной Азии

Национальная команда страны-террориста нашла тех, кто еще соглашается с ней играть.

Отстраненная от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА сборная России в июне примет участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

"Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который состоится с 9 по 21 июня этого года", – сказал Салиев.

Свое участие в турнире подтвердили все 6 членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Также организаторы пригласили для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

Отмечается, что спонсором этого "супертурнира" станет российский "Газпром".

Ранее сообщалось, что Россия собиралась выйти из УЕФА и перебраться в Азиатскую конфедерацию футбола, однако этот план страны-агрессора провалился.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Позже "бан" был продлен, а российским командам запретили участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

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