В состав сборной Украины на Олимпиаду-2020 не попали два чемпиона: что известно о причинах такого решения

В состав сборной Украины на Олимпиаду-2020 не попали два чемпиона: что известно о причинах такого решения

До начала Игр остается чуть более двух недель.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины объявил состав сборной команды на Олимпиаду-2020, которая состоится в Токио (Япония).

В списке из 158 спортсменов не нашлось места для трехкратного чемпиона Европы по тяжелой атлетике Дмитрия Чумака и олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева.

Последнего еще в начале января 2021 года временно отстранили от участия в соревнованиях. Причины такого решения до сих пор неизвестны.

Чумак также был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за попытки уклониться от прохождения тестирования на запрещенные препараты и подкупа допинг-офицеров.

Кроме того, на Олимпиаде-2020 также не выступят еще несколько звездных украинских спортсменов:

Богдан Бондаренко (легкая атлетика, прыжки в высоту) - не выполнил норматив на Игры.

- не выполнил норматив на Игры. Андрей Говоров (плавание) - не выполнил норматив на Игры.

- не выполнил норматив на Игры. Сергей Стаховский (теннис) - не попал по рейтингу.

- не попал по рейтингу. Ольга Ляховая (легкая атлетика, бег на 800 метров) - личные причины.

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