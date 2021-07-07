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В состав сборной Украины на Олимпиаду-2020 не попали два чемпиона: что известно о причинах такого решения

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В состав сборной Украины на Олимпиаду-2020 не попали два чемпиона: что известно о причинах такого решения

instagram.com/verniaiev13

До начала Игр остается чуть более двух недель.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины объявил состав сборной команды на Олимпиаду-2020, которая состоится в Токио (Япония).

В списке из 158 спортсменов не нашлось места для трехкратного чемпиона Европы по тяжелой атлетике Дмитрия Чумака и олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева.

Последнего еще в начале января 2021 года временно отстранили от участия в соревнованиях. Причины такого решения до сих пор неизвестны.

Чумак также был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за попытки уклониться от прохождения тестирования на запрещенные препараты и подкупа допинг-офицеров.

Кроме того, на Олимпиаде-2020 также не выступят еще несколько звездных украинских спортсменов:

  • Богдан Бондаренко (легкая атлетика, прыжки в высоту) - не выполнил норматив на Игры.
  • Андрей Говоров (плавание) - не выполнил норматив на Игры.
  • Сергей Стаховский (теннис) - не попал по рейтингу.
  • Ольга Ляховая (легкая атлетика, бег на 800 метров) - личные причины.