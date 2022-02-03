В составе олимпийской команды Украины зафиксирован случай заражения COVID-19

Это уже второй подобный инцидент в лагере "сине-желтых".
Украинская команда потеряла еще одного спортсмена перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине.
Так, по информации НОК, фигурист Иван Шмуратко сдал положительный тест на COVID-19.
"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований.
Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока еще дистанционно, и жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее", — сказал Шмуратко.
Отмечается, что фигурист чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.
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Шмуратко – единственный украинец в одиночном мужском фигурном катании, но не поможет своей сборной в командном турнире;
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Украину допустят в командные соревнования, поскольку организаторы позволили командам выступать в трех дисциплинах вместо четырех, но в мужских соревнованиях она не получит баллов;
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В командных соревнованиях Украину представят Анастасия Шаботова (одиночное женское фигурное катание), а также дуэты Максима Никитина и Александры Назаровой, Артема Даренского и Софии Голиченко.
Шмуратко – не первый спортсмен украинской команды, сдавший положительный тест на COVID-19. Ранее коронавирус был обнаружен у капитана женской сборной Украины по биатлону – Елены Билосюк.
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
- Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года;
- Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;
- Всего разыграют 109 комплектов медалей.