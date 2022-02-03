В составе олимпийской команды Украины зафиксирован случай заражения COVID-19

Это уже второй подобный инцидент в лагере "сине-желтых".

Украинская команда потеряла еще одного спортсмена перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине.

Так, по информации НОК, фигурист Иван Шмуратко сдал положительный тест на COVID-19.

"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований.

Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока еще дистанционно, и жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее", — сказал Шмуратко.

Отмечается, что фигурист чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.

Шмуратко – единственный украинец в одиночном мужском фигурном катании, но не поможет своей сборной в командном турнире;

Украину допустят в командные соревнования, поскольку организаторы позволили командам выступать в трех дисциплинах вместо четырех, но в мужских соревнованиях она не получит баллов;

В командных соревнованиях Украину представят Анастасия Шаботова (одиночное женское фигурное катание), а также дуэты Максима Никитина и Александры Назаровой, Артема Даренского и Софии Голиченко.

Шмуратко – не первый спортсмен украинской команды, сдавший положительный тест на COVID-19. Ранее коронавирус был обнаружен у капитана женской сборной Украины по биатлону – Елены Билосюк.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.