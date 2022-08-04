В состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП: чемпиону мира по футболу грозит до десяти лет лишения свободы

Бразильский футболист Ренан Виктор да Силва может надолго сесть за решетку из-за преступления.

20-летний игрок выступал за бразильский "Палмейрас". Впрочем, недавно победители Кубка Либертадореса недавно разорвали контракт с футболистом. Причиной тому стало то, что да Силва в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП.

Как сообщает Marca, теперь игроку грозит до десяти лет лишения свободы.

Трагический инцидент произошел в городе Браганса-Паулиста (штат Сан-Паулу). Ренан выехал на встречную полосу и протаранил 38-летнего мотоциклиста, погибшего на месте от полученных травм. Сообщается, что у пьяного игрока не было с собой водительского удостоверения.

Как следствие, теперь он ждет судебного процесса на свободе, выплатив вдове жертвы 46 тысяч долларов.

Ренан Виктор да Силва был одним из главных талантов "Палмейраса". Он выигрывал чемпионат мира U-17 в 2019 году. В составе "Палмейраса" Ренан выиграл чемпионат штата Сан-Паулу U-15 (2016 и 2017), чемпионат штата Сан-Паулу U-17 (2018), Кубок Бразилии U-17 (2019), Суперкубок Бразилии U-17 (2019) и клубный чемпионат мира U-17 (2018 и 2019).

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