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В США футболист забил сумасшедший гол со своей половины поля: видео шедевра

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В США футболист забил сумасшедший гол со своей половины поля: видео шедевра

Фото: Associated Press

Защитник американского "Реал Солт Лейк" Аарон Эррера стал автором невероятного забитого мяча в товарищеском матче против мексиканского "Атласа".

На 17-й минуте "Реал Солт Лейк" начинал атаку вблизи собственной штрафной. Защитник клуба Аарон Эррера увидел, что голкипер соперников далеко вышел из ворот и мгновенно решился на удар.

Мяч взлетел в воздух и по удивительной траектории опустился в сетку ворот мексиканской команды.

"Никогда не видел большей красоты", - отреагировали на гол Эрреры в клубных соцсетях.

Добавим, что этот красивейший гол не помог команде Аарона победить. Поединок завершился со счетом 1:2 в пользу "Атласа".

Ранее сообщалось, что в чемпионате Аргентины забили потрясающий гол с 70 метров.

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