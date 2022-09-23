В США футболист забил сумасшедший гол со своей половины поля: видео шедевра

Защитник американского "Реал Солт Лейк" Аарон Эррера стал автором невероятного забитого мяча в товарищеском матче против мексиканского "Атласа".

На 17-й минуте "Реал Солт Лейк" начинал атаку вблизи собственной штрафной. Защитник клуба Аарон Эррера увидел, что голкипер соперников далеко вышел из ворот и мгновенно решился на удар.

Мяч взлетел в воздух и по удивительной траектории опустился в сетку ворот мексиканской команды.

"Никогда не видел большей красоты", - отреагировали на гол Эрреры в клубных соцсетях.

I'VE NEVER SEEN A MORE BEAUTIFUL THING pic.twitter.com/IIw83mWg3h — Real Salt Lake (@realsaltlake) September 23, 2022

Добавим, что этот красивейший гол не помог команде Аарона победить. Поединок завершился со счетом 1:2 в пользу "Атласа".

Ранее сообщалось, что в чемпионате Аргентины забили потрясающий гол с 70 метров.

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