В США футболист забил сумасшедший гол со своей половины поля: видео шедевра

Защитник американского "Реал Солт Лейк" Аарон Эррера стал автором невероятного забитого мяча в товарищеском матче против мексиканского "Атласа".
На 17-й минуте "Реал Солт Лейк" начинал атаку вблизи собственной штрафной. Защитник клуба Аарон Эррера увидел, что голкипер соперников далеко вышел из ворот и мгновенно решился на удар.
Мяч взлетел в воздух и по удивительной траектории опустился в сетку ворот мексиканской команды.
"Никогда не видел большей красоты", - отреагировали на гол Эрреры в клубных соцсетях.
I'VE NEVER SEEN A MORE BEAUTIFUL THING pic.twitter.com/IIw83mWg3h— Real Salt Lake (@realsaltlake) September 23, 2022
Добавим, что этот красивейший гол не помог команде Аарона победить. Поединок завершился со счетом 1:2 в пользу "Атласа".
Ранее сообщалось, что в чемпионате Аргентины забили потрясающий гол с 70 метров.
Читайте также:
"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение": приспешника агрессора затроллили на матче Лиги наций
Проработал 10 дней: украинского тренера, зарабатывавшего "кровавые" деньги в РФ, уволили из эстонского клуба
Итоги летнего трансферного окна в УПЛ: сколько потратили и заработали клубы, кто стали самыми дорогими новичками