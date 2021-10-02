В США отменили все матчи женского футбола за секс-скандала с тренером

В США отменили все матчи женского футбола за секс-скандала с тренером

Он якобы насиловал более 10 лет.

Американская Национальная женская футбольная лига отменила предстоящие матчи на фоне секс-скандала.

Об этом сообщает издание The Athletic.

Речь идет об обвинении в сексуальных домогательствах в адрес тренера Пола Райли. Две спортсменки, которые играли под руководством Райли, утверждали, что он заставлял их к интиму. Кроме того, заставлял девушек целоваться друг с другом.

Отмечается, что тренер якобы насиловал более 10 лет. Впрочем, упреки в свой адрес он отрицает: "У меня никогда не было секса с этими игроками и не было сексуальных домогательств по отношению к ним".

Впрочем, на фоне скандала его уволили. Кроме того, его тренерскую лицензию прекратила Федерация футбола США.

Позже появилось сообщение об открытии анонимной горячей линии. На нее игроки, команда и персонал лиги смогут отправлять сообщения о проблемах.

Как сообщалось, четырехкратного лауреата премии "Оскар", комика и актера обвиняют в сексуальных домогательствах и растлении собственная семья, но сам Вуди все отрицает.

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