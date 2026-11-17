Арина Соболенко / © Associated Press

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Американский спортивный журналист и аналитик Джон Вертхайм призвал Женскую теннисную ассоциацию (WTA) наказать бесфлаговую белоруску Арину Соболенко за оскорбительные высказывания во время матча против украинки Элины Свитолиной на Итоговом турнире-2026 в Индиан-Уэллсе (США).

По его словам, экс-первая ракетка мира должна быть оштрафована, ведь правила предусматривают наказание не только за оскорбление соперников и официальных лиц, но и за непристойные высказывания в адрес болельщиков.

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По мнению американца, все деньги от этого штрафа следует передать в украинский благотворительный фонд.

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"Теперь, когда Соболенко фактически подтвердила свои неприемлемые высказывания, WTA должна отреагировать. Организация должна оштрафовать теннисистку, ведь правила предусматривают наказание не только за оскорбления в адрес официальных лиц и соперниц, но и за оскорбительные комментарии касательно болельщиков.

В то же время, считаю, что все средства от этого штрафа следует передать в украинский благотворительный фонд", — написал Вертхайм в соцсети X.

Согласно регламенту WTA на 2026 год, за оскорбления соперниц, официальных лиц, зрителей и других людей предусмотрен штраф до 10 тысяч долларов. Нарушения могут рассматриваться и на основе видеозаписей, даже если судьи не зафиксировали их во время матча.

Напомним, Свитолина в матче заключительного тура Итогового турнира WTA одолела Соболенко со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Благодаря этому украинка финишировала на втором месте в своем квартете и вышла в полуфинал, где разгромила чешку Линду Носкову.

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Соболенко во время решающего сета поединка со Свитолиной эмоционально выругалась на русском языке. Камеры зафиксировали, как белорусская теннисистка выкрикивает то ли "Эта е***ая украинская ш***а, н***й!", то ли "Эти е****е с**и украинцы, н***й!". Поскольку с телетрансляции не было слышно, как именно материлась Арина, то пришлось читать по губам, чтобы расшифровать сказанное ею.

Позже белорусская теннисистка оправдалась за свое позорное поведение. Соболенко заявила, что ее нецензурные высказывания были направлены не сопернице, а зрителям на трибунах, которые агрессивно радовались ее ошибкам. Арина попросила прощения у всех, кого оскорбила, а Свитолиний пожелала всего самого лучшего в дальнейшем на турнире.

Отметим, что 28-летняя Соболенко избегает вопросов о войне в Украине, а режим Лукашенко продолжает использовать ее имя в своей пропаганде. Также она подписала провластное письмо в поддержку белорусского диктатора во время протестов в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Свитолина проиграла Андреевой в финале Итогового турнира WTA.

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