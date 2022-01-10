В США тренера баскетбольной команды отстранили из-за победы со счетом 92:4

Также его заставили извиниться.

Весьма необычный инцидент произошел с тренером школьной баскетбольной команды среди девушек Джейсоном Кирком в штате Коннектикут, США.

Об этом сообщает CT Insider.

Так, Кирка отстранили от тренерской деятельности из-за разгромной победы над соперницами со счетом 92:4. Несмотря на то, что игра состоялась честно, команда соперников и тренер обиделись и обвинили Кирка в отсутствии сострадания. Тренер проигравшей команды Том Липка сообщил, что игроки Кирка "не проявляли никакого пощады" относительно его воспитанников.

Более того, Кирку, воспитанники которого занимали лидирующие позиции в Штате, пришлось извиняться за выигрыш своей команды.

"Я искренне извиняюсь перед игроками, тренерами и родителями Lyman Hall за то, как была сыграна игра. Я извлек уроки из этих тренерских ошибок и уже внес изменения в нашу систему, чтобы предотвратить любые будущие ошибки в спортивном мастерстве по баскетбольной программы SHA", — цитирует слова наставника издания.

Администрация школы Sacred Heart также принесла извинения команде Липки за то, что их команда держала лидерство в течение трех четвертей баскетбольной игры среди девушек. Команда-победитель набрала 29 очков в первой четверти, ее соперник: ноль. До перерыва лидеры набрали 56 очков, оппоненты по-прежнему оставались ни с чем. По итогам трех четвертей счет составил 80:0.

Издание отмечает, что двузначный счет вызвал дискуссию в Интернете: одни утверждали, что это неспортивное поведение, другие хвалили способность команды-победителя контролировать ход игры и одержать убедительную победу.

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