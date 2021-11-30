В США застрелили чемпиона мира по легкой атлетике: подробности трагедии

Эммит Кинг погиб вместе со своим убийцей.
Бывший американский легкоатлет Эмит Кинг погиб в результате перестрелки в городе Бессемер (штат Алабама, США).
Как сообщает insidethegames.biz, 62-летний Кинг поругался у порога дома с одним из своих знакомых, которым был 60-летний Вилли Уэллс. Оба мужчины взялись за оружие и открыли огонь.
В результате перестрелки Кинг скончался в больнице, а другой участник конфликта - на месте происшествия.
Кинг - чемпион мира 1983 года в эстафете 4х100 м. На том же турнире он завоевал индивидуальную "бронзу" в беге на 100 м. Также он попадал в заявку сборной на США на Олимпийские игры 1984 и 1988 годов, но в соревнованиях не участвовал.
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