В США застрелили чемпиона мира по легкой атлетике: подробности трагедии

Эммит Кинг погиб вместе со своим убийцей.

Бывший американский легкоатлет Эмит Кинг погиб в результате перестрелки в городе Бессемер (штат Алабама, США).

Как сообщает insidethegames.biz, 62-летний Кинг поругался у порога дома с одним из своих знакомых, которым был 60-летний Вилли Уэллс. Оба мужчины взялись за оружие и открыли огонь.

В результате перестрелки Кинг скончался в больнице, а другой участник конфликта - на месте происшествия.

Кинг - чемпион мира 1983 года в эстафете 4х100 м. На том же турнире он завоевал индивидуальную "бронзу" в беге на 100 м. Также он попадал в заявку сборной на США на Олимпийские игры 1984 и 1988 годов, но в соревнованиях не участвовал.

Читайте также:

Молодой украинский гребец-чемпион умер от осложнений коронавируса

Владельца футбольного клуба нашли мертвым на горе: подробности трагедии