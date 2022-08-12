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В стиле Месси: французский футболист будущего соперника "Днепра-1" в Лиге Европы забил шедевральный гол (видео)

В стиле Месси: французский футболист будущего соперника "Днепра-1" в Лиге Европы забил шедевральный гол (видео)

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В стиле Месси: французский футболист будущего соперника "Днепра-1" в Лиге Европы забил шедевральный гол (видео)

Фото: aek.com.cy

Игрок кипрского клуба АЕК Имад Фараж стал автором изысканного взятия ворот, которое он оформил в поединке 3-го квалификационного раунда второго по престижности клубного турнира Европы против сербского "Партизана".

Так, на 57 минуте французу удался сольный проход к воротам соперника, завершившегося зрелищным мячом.

Игрок получил мяч на правом фланге у центральной линии. После чего обыграл четырех соперников по пути в штрафную. А уже тогда пробил, хотя еще один футболист пытался ему помешать. Мяч он закрутил в верхний дальний угол ворот так, что вратарь в прыжке до него не дотянулся.

Вашему вниманию видео с этим невероятным по красоте голом.

Как следствие, именно этот мяч Фаража решил судьбу этого противостояния, выведя киприотов в плей-офф Лиги Европы, где их оппонентом станет "Днепр-1". После домашней победы на Кипре (2:1), АЕК свел к ничьей выездную встречу с "Партизаном" (2:2).

  • Первый матч между "Днепром-1" и АЕКом будет "домашним" для украинского коллектива, но из-за войны, игра состоится за пределами Украины – в словацком Кошице 18 августа. И начнется в 21:00 по Киеву. 25 августа команды сыграют ответный матч в Ларнаке. Победитель этой пары выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда вылетит в Лигу конференций.

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