В стиле Месси: украинский футболист отличился фантастическим голом на Кипре (видео)

Украинский полузащитник "Омонии" Роман Безус стал автором шедеврального гола в матче чемпионата Кипра против "Доксы".

Бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус отличился роскошным голом в гостевом матче 5-го тура чемпионата Кипра против "Доксы".

32-летний украинец вышел на замену на 88-й минуте, а в компенсированное время установил окончательный счет в поединке - 2:0.

Получив передачу от одноклубника, Безус протянул мяч к штрафной площадке, красиво на дриблинге обошел двух защитников, после чего легко пробил мимо голкипера.

Это второй гол Романа в 8 матчах за новую команду. Ранее он в рамках 2-го тура чемпионата Кипра потрясающим голом поразил ворота АЕКа Ларнаки, который вместе с киевским "Динамо" выступает в группе Лиги Европы.

После пяти сыгранных матчей "Омония" с 9 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Ранее сообщалось, что украинец Эдуард Соболь забил шикарный гол прямым ударом со штрафного в чемпионате Бельгии.

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