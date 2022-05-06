В стиле пропаганды: российский боксер ответил на призыв Владимира Кличко отстранить его от боя

В стиле пропаганды: российский боксер ответил на призыв Владимира Кличко отстранить его от боя

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA, россиянин Дмитрий Бивол отреагировал на заявление Владимира Кличко, в котором украинец настаивал на отстранении боксера страны-агрессора от поединка против мексиканца Сауля Альвареса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко считает недопустимым разрешить россиянину Дмитрию Биволу выходить на ринг в чемпионском бою с Канело Альваресом.

"Считаю, что Бивола точно не должны допускать к бою. Санкции вводят не против конкретного лица, а против всей страны за войну против Украины. И каждый спортсмен из России должен почувствовать санкции", - говорил украинец.

Теперь Бивол решил ответить Владимиру Кличко на его заявление. Россиянин не нашел ничего лучше, чем использовать типичный пропагандистский лозунг "спорт вне политики". К тому же Бивол назвал Владимира политиком, хотя Кличко-младший не занимается политикой.

"Всю его карьеру я болел за него, мне нравилось, как он боксировал, и, конечно, я был рад, когда он побеждал. Он - боксер, и должен знать, что спорт и политика - не одно и то же. Он был спортсменом, а теперь он политик. Печально, что он смешивает спорт и политику", - сказал россиянин в интервью iFL TV.

Бой между Канело и Биволом намечен на 7 мая в Лас-Вегасе. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, который принадлежит российскому боксеру.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в боях с российскими оккупантами в Харьковской области погиб чемпион Украины по легкой атлетике

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