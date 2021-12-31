"В стране психоз": лучший тренер УПЛ оценил влияние политической ситуации на развитие украинского футбольного первенства

Румынский специалист положительно смотрит на будущее УПЛ.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением о нынешнем уровне украинской Премьер-лиги и о том, как политическая ситуация в Украине влияет на развитие футбола.

"Уровень УПЛ сильно упал! Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. "Днепр" это сделал, возвращается "Металлист", который вскоре выйдет в самый высокий дивизион. Люди, ушедшие из футбола, возвращаются.

Тогда они сдались, потому что увидели, что "Шахтер" очень легко все выигрывает. Но сейчас люди с возможностями возвращаются! В следующем году будет максимально сбалансирован чемпионат. За последние пять лет появились другие команды, но они не на уровне предыдущих.

Конфликт Украины и России? Кто знает, что будет. Никто не знает. Все ждут, чтобы дела пошли вперед. Страсть людей к футболу постоянно растет. Интерес очень высокий.

Легионеры? Всё зависит от того, что вы предлагаете. Молодежь приезжает. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, ведущих борьбу за место в еврокубках.

В 2022 году давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда. Очевидно, есть психоз из-за возможного вооруженного конфликта в Украине, потому что есть постоянная угроза. Некоторые из лидеров это не осознают. Надеюсь, что люди будут сохранять энтузиазм, что бы ни случилось. "Завтра будет новый день", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

На зимние каникулы "Динамо" песчано на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от "Шахтера" на два очка.

В следующем, 19-м туре "бело-синие" встретятся с "Ингульцем".

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