В судебной тяжбе "Барселоны" и Неймара поставлена финальная точка: чем завершилось дело

В судебной тяжбе "Барселоны" и Неймара поставлена финальная точка: чем завершилось дело

Спор между клубом и игроком тянулся с 2017 года.

Испанская "Барселона" и ее бывший форвард Неймар, ныне выступающий за французский ПСЖ, достигли внесудебного соглашения в споре между ними.

Бразилец, который покинул "сине-гранатовых" в 2017 году, требовал от клуба выплаты ему 43,6 миллиона евро за продление контракта сезоном ранее.

В "Барселоне" же настаивали, что это футболист должен был вернуть ей 9 миллионов евро, которые он получил за пролонгацию сотрудничества.

Суд постановил, чтобы Неймар выплатил бывшему клубу компенсацию в размере 6,7 миллиона евро, но тот подал апелляцию. В итоге, стороны пришли к урегулированию спора без ее рассмотрения, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

Неймар выступал за "Барселону" в 2013-2017 годах.

Он перебрался в ПСЖ именно из "Барселоны" в 2017 году за рекордные для футбола 222 миллиона евро.

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