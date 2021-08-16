В Сумах скончался легендарный украинский легкоатлет: двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен

Экс-спортсмен покинул этот мир на 86-м году жизни.
В Сумах скончался легендарный украинский легкоатлет Владимир Голубничий. Два месяца назад ему исполнилось 85 лет.
Соболезнования семье и близким легендарного спортсмена уже выразил Национальный олимпийский комитет Украины и ее президент Сергей Бубка.
- Голубничий выступал в спортивной ходьбе. На его счету два олимпийских "золота", "серебро" и "бронза". Он принял участие в четырех Олимпиадах.
- Украинец, выступая за СССР, дважды устанавливал мировые рекорды в ходьбе на 20 километров.
- Голубничий включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.