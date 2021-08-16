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В Сумах скончался легендарный украинский легкоатлет: двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен

В Сумах скончался легендарный украинский легкоатлет: двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен

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В Сумах скончался легендарный украинский легкоатлет: двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен

instagram.com/the_olympic_team_ua/

Экс-спортсмен покинул этот мир на 86-м году жизни.

В Сумах скончался легендарный украинский легкоатлет Владимир Голубничий. Два месяца назад ему исполнилось 85 лет.

Соболезнования семье и близким легендарного спортсмена уже выразил Национальный олимпийский комитет Украины и ее президент Сергей Бубка.

  • Голубничий выступал в спортивной ходьбе. На его счету два олимпийских "золота", "серебро" и "бронза". Он принял участие в четырех Олимпиадах.
  • Украинец, выступая за СССР, дважды устанавливал мировые рекорды в ходьбе на 20 километров.
  • Голубничий включен в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
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