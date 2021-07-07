В Токио не поедут: двух российских спортсменов поймали на допинге перед Олимпиадой

В анализах гребцов обнаружили мельдоний.

Российские гребцы Никита Моргачов и Павел Сорин, которые готовились к участию в Олимпийских играх-2020, сдали положительные допинг-тесты.

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В их пробах А, взятых в тренировочном лагере в Греции 17 июня, обнаружили запрещенный препарат мельдоний, сообщает РИА Новости.

Как сообщает Telegram канал Baza, Моргачев и Сорин отрицают свою вину. Они подозревают, что мельдоний мог оказаться в их анализах через пищевые добавки, которые были согласованы с тренерским штабом.

Для подтверждения полученных результатов нужно раскрыть пробу B. Это сделают только 8 июля, но руководство российской сборной перестраховалось и уже сейчас исключило Моргачева и Сорина из заявки на Олимпиаду в Токио.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что двух российских легкоатлеток выбросили из спорта за допинг.

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года были перенесены на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса.

на лето 2021-го из-за пандемии коронавируса. Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

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