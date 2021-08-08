В Токио проходит торжественная церемония закрытия Олимпийских игр-2020: яркие фото

Самые масштабные соревнования планеты традиционно завершаются грандиозным шоу.
В воскресенье, 8 августа, в Токио проходит церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр-2020.
Официальная церемония началась в 20:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени). Сначала вынесли флаг Японии - хозяйки Олимпиады. Далее спортсмены из стран-участниц Олимпиады приняли участие в параде команд с флагами.
После парада стран начался парад атлетов. Интересно, что спортсмены выходили на стадион не по командам, а вместе. Это идея Международного олимпийского комитета показать единство всех стран.
Вашему вниманию яркие фотографии с церемонии закрытия Игр в Токио.
- Олимпийские игры-2020 проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
- Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
ТСН Проспорт ведет онлайн-трансляцию церемонии закрытия Олимпиады в Токио.