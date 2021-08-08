В Токио проходит торжественная церемония закрытия Олимпийских игр-2020: яркие фото

Самые масштабные соревнования планеты традиционно завершаются грандиозным шоу.

В воскресенье, 8 августа, в Токио проходит церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр-2020.

Официальная церемония началась в 20:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени). Сначала вынесли флаг Японии - хозяйки Олимпиады. Далее спортсмены из стран-участниц Олимпиады приняли участие в параде команд с флагами.

После парада стран начался парад атлетов. Интересно, что спортсмены выходили на стадион не по командам, а вместе. Это идея Международного олимпийского комитета показать единство всех стран.

Вашему вниманию яркие фотографии с церемонии закрытия Игр в Токио.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Олимпийские игры-2020 проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

ТСН Проспорт ведет онлайн-трансляцию церемонии закрытия Олимпиады в Токио.

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