В Токио стартовали Олимпийские игры-2020: какие соревнования состоятся до церемонии открытия

Уже есть первые результаты.

23 июля в Токио официально стартуют Олимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что торжественная церемония открытия состоится 23 июля, некоторые соревнования начались за два дня до официального старта. В среду, 21 июля, стартовали олимпийские турниры по футболу и софтболу (разновидность бейсбола - прим.).

Associated Press

Первая игра на Олимпиаде состоялась 21 июля в 03.00 по киевскому времени - в матче по софтболу Япония разгромила Австралию со счетом 8:1. Отметим, что поединок проходил при пустых трибунах.

После этого состоялись матчи Италия - США (0:2) и Мексика - Канада (0:4).

Associated Press

Associated Press

Соревнования по женскому футболу на Олимпиаде-2020 стартовали 21 июля в 10:30 по киевскому времени. Мужской футбольный турнир начнется 22 июля. А 23 июля стартуют квалификационные соревнования по академической гребле и стрельбе из лука.

Церемония открытия Олимпиады в Токио назначена на пятницу, 23 июля, в 20:00 по местному времени. В Украине в это время будет 14:00.

Какие соревнования состоятся до церемонии открытия Олимпиады-2020

Среда, 21 июля

06:00 - 11:00. Софтбол (два матча первого тура)

10:30 - 16:30. Женский футбол (пять матчей группового этапа)

Четверг, 22 июля

03:00 - 11:00. Софтбол (второй тур группового этапа)

10:30 - 16:30. Мужской футбол (пять матчей группового этапа)

Пятница, 23 июля

2:30 - 6:10. Академическая гребля (квалификация)

03:00 - 10:00. Стрельба из лука (квалификация)

На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей .

. На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

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