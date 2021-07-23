В Токио стартуют Олимпийские игры: интересные факты о нынешних соревнованиях и наших спортсменах

Из-за пандемии церемонию болельщики увидят онлайн.

Летние Олимпийские игры 23 июля стартуют в Токио. Церемония открытия начнется в два по Киеву и продлится около четырех часов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Привычной толпы не будет — только атлеты и около тысячи официальных лиц. Украину на этих соревнованиях представят 157 спортсменов в 25 видах спорта. 32 Олимпийские игры должны были состояться еще в прошлом году. Однако их перенесли из-за страха распространения коронавируса. Опасения остаются и сейчас: большинство японцев против проведения Игр. Поэтому на 32 Олимпийских играх применят неслыханные меры безопасности. В частности, соревнования на стадионах в Токио и его окрестностях пройдут без зрителей. А спортсменам запретили объятия и рукопожатия. И даже медали каждый будет вешать себе на шею самостоятельно.

В свою очередь в эфире "Сніданку з 1+1" рассказали, что впервые в истории проведения Олимпиады у стран-участниц будет сразу два знаменоносца ㅡ женщина и мужчина. Как отмечают в Национальном Олимпийском комитете, это связано с позицией Международного Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Олимпийские игры-2020 станут первыми с равным гендерным признаком. Среди спортсменов мужчин и женщин будет почти поровну. Также Игры в Токио — единственные в истории, которые пройдут в нечетный год и при пустых трибунах. Несмотря на ограничения, в этом году расширили программу соревнований. В частности, добавились новые виды спорта такие как каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Традиционно самое большое внимание приковано к легкой атлетике, где в 47 дисциплинах за медали будут бороться более 2 тысяч спортсменов из двухсот стран. Соревнования продлятся почти все дни Игр. Украинская сборная легкоатлетов самая большая по численности среди других видов спорта. Награды ожидают прежде всего от украинских прыгунов в высоту — Ярославы Магучих, Юлии Левченко и Ирины Геращенко.

Немалые ставки и на наших фехтовальщиков. Среди украинских фавориток — Ольга Харлан. Известны в мире и наши борцы. В частности Дарья Билодид и другие спортсмены во главе с нардепом Жаном Беленюком, который в 2016 году привез "Серебро" с Игр в Рио. Немалые ставки и на теннисистку Элину Свитолину, для которой это будет уже вторая Олимпиада. В 2016 году в Рио-де-Жанейро Свитолина дошла до четвертьфинала в одиночном разряде.

В этом году спортсмены будут соревноваться за медали, сделанные из старых гаджетов, в частности, смартфонов и планшетов. Еще в 2017 году организаторы Олимпиады устроили сбор устаревшей и ненужной электроники. По всей Японии действовали около 4 тысяч пунктов приема таких гаджетов.

Новости мира: в Токио стартуют Летние Олимпийские Игры - применены неслыханные меры безопасности

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