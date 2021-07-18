В Токио зафиксировали уже десять случаев коронавируса, связанных с Олимпийскими играми

В Токио зафиксировали уже десять случаев коронавируса, связанных с Олимпийскими играми

Среди инфицированных — трое иностранных спортсменов.

В столице Японии Токио зафиксировали 10 случаев заболевания COVID-19, связанных с Олимпийскими играми.

Об этом в воскресенье, 18 июля, со ссылкой на организационный комитет Игр сообщает NHK.

Отмечается, что положительные результаты тестов на коронавирус получили уже трое спортсменов, двое из которых проживают в Олимпийской деревне.

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Кроме того, наличие вируса SARS-CoV-2 подтвердили у иностранного работника, журналиста, приехавшего из-за границы, и еще пяти человек, "связанных с Олимпиадой".

В то же время организационный комитет не разглашает информации о странах, из которых приехали инфицированные.

Напомним, что первый случай заболевания COVID-19 в Олимпийской деревне в Токио зарегистрировали только вчера.

13 июля, за десять дней до старта Олимпийских игр-2020, в столице Японии Токио открыла свои двери Олимпийская деревня.

Она расположена на берегу Токийского залива и имеет площадь в 44 гектара. Олимпийская деревня включает 21 здание. Для проживания атлетам выделено более 3,6 тысячи комнат.

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Как ранее писал ТСН Проспорт, сборная Украины объявила состав на Игры в Токио. В заявку "сине-желтых" попали 158 спортсменов в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021. Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

В то же время 80% японцев высказывались против мероприятия, ведь в стране — очередная вспышка коронавируса, а иностранных туристов на Олимпиаде не будет.

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