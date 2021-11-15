В третий раз подряд: Реброва снова признали лучшим тренером месяца в ОАЭ

В третий раз подряд: Реброва снова признали лучшим тренером месяца в ОАЭ

Команда украинского специалиста продолжает лидировать в чемпионате.

Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров признан лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по итогам октября.

В прошлом месяце его команда победила "Аль-Васл" (2:0), "Аль-Дафру" (1:0), а также сыграла вничью с "Шабаб Аль-Ахли" (1:1).

После девяти сыгранных туров "Аль-Айн" лидирует в чемпионате ОАЭ, набрав 21 очко. Ближайшего преследователя - "Аль-Вахду" - команда Реброва опережает на 4 балла.

Под руководством украинского тренера "Аль-Айн" еще ни разу не проиграл во внутреннем первенстве - 6 побед и 3 ничьи.

للشهر الثالث على التوالي



سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر #نادي_العين pic.twitter.com/ZIeR13tQxf — نادي العين (@alainfcae) November 15, 2021

Отметим, что Ребров получил эту награду уже третий месяц подряд. 47-летний украинец также признавался лучшим тренером лиги в августе и сентябре.

Ребров возглавил клуб из Эмиратов летом этого года. До этого он работал с венгерским "Ференцварошем". Под руководством украинца "Фради" выиграли три чемпионата страны и впервые за долгие годы пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее Ребров также возглавлял киевское "Динамо", с которым за три года выиграл пять трофеев.

Ожидалось, что Ребров заменит Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины, однако, по информации СМИ, ему не удалось разорвать контракт с "Аль-Айном".

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