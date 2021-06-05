В Турции экс-начальника полиции осудили на 2170 лет тюрьмы: участвовал в сговоре против футбольного клуба

Суд вынес сверхсуровый приговор.
В Турции завершились слушания по делу о сговоре против бывшего руководства футбольного клуба "Фенербахче".
В 2011 году экс-президент "желтых канареек" Азиз Йылдырым был осужден на шесть лет за организацию договорных матчей. Тогда он успел провести за решеткой один год.
Однако позже было установлено, что дело о договорных матчах было сфабриковано сторонниками исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, который в Турции был обвинен в попытке государственного переворота.
В итоге, суд приговорил бывшего начальника полиции Назми Ардича к 2170 годам тюремного заключения за подделку документов и заговор против "Фенербахче". По делу осуждены были еще как минимум 25 человек, сообщает ESPN.
- "Фенербахче" является одним из самых популярных и титулованных клубов Турции.
- Сезон-2020/2021 команда завершила на третьем месте в Чемпионате страны, отстав от победителя турнира, коим стал "Бешикташ", всего на два очка.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, турецкий клуб устроил грандиозный парад после победы в Чемпионате страны.