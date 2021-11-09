В Турции главный арбитр вытащил футболистов из душа, чтобы доиграть матч: все из-за одной ошибки

В Турции главный арбитр вытащил футболистов из душа, чтобы доиграть матч: все из-за одной ошибки

После этого он объявил о завершении карьеры.

Весьма необычный инцидент произошел после поединка 12-го тура турецкой Суперлиги между " Газиантепспором " и " Касымпашей ".

Когда подходило основное время встречи, помощник главного арбитра поднял над головой табло с цифрой "9", что означало переигровку игры на еще дополнительных девять минут. Впрочем, судья Хализ Оскахья, который и обслуживал этот матч, почему-то решил дать финальный свисток, когда на его часах было 94:15.

Как следствие, игроки пошли к раздевалкам при счете 2:0 в пользу хозяев, кто-то из них уже принимал душ, система VAR была полностью отключена, а сотрудники стадиона демонтировали одну из штанг ворот. Казалось, что поединок официально завершен, но ситуация неожиданно развернулась на все 180 градусов.

Оскахья понял, что раньше времени дал финальный свисток, а потому решил вернуть футболистов на поле, чтобы все же доиграть встречу.

Gaziantep FK — Kasımpaşa karşılaşmasında maç, olması gerekenden dört dakika erken bitirilmişti. Halis Özkahya, oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı. Kalan süre oynanacak. #GFKvKSP pic.twitter.com/7Mb9mrBzNL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 5, 2021

Интересно, что на приглашение футболистов из душа, запуск системы VAR и монтаж каркаса ворот понадобилось примерно 20 минут, после чего матч возобновился. За оставшиеся пять минут встречи счет на табло не изменился.

Вот как свою ошибку прокомментировал и сам главный арбитр, который после этой игры принял решение завершить карьеру.

"Никто не заставлял меня доигрывать этот матч. Войдя в судейскую, я понял, что дал финальный свисток раньше, чем нужно. В общем, я добавил пять минут и мог бы обвинить во всем четвертого арбитра, показавшего табличку с девятью минутами Но это не отвечает моим принципам: если бы мы не доиграли матч, могла бы быть назначена переигровка, поэтому я попросил обе команды вернуться на поле, чтобы избежать повторного матча. Спасибо игрокам, они вернулись на поле, помогли мне. И после матча поддержали, сказав, что у всех есть ошибки, ведь есть человеческий фактор.

Мое решение завершить карьеру? Футбол и спорт стали очень безобразными. Я устал слышать обиды и ругательства постоянно: до, во время и после матчей. Мне перестала нравиться профессия судьи, я больше не люблю свою работу. Не хочу оставаться в этом хаосе. Все везде меняется, но действительно ничего не изменилось. Необходимо изменять систему. Потому я решил уйти", — цитирует слова Оскахья Ensonhaber.

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