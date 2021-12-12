В Турции огромная лужа не помешала проведению футбольного матча (видео)

В Турции огромная лужа не помешала проведению футбольного матча (видео)

Молодым людям пришлось играть в особых условиях.

В рамках молодежного чемпионата Турции встречались команды "Антальяспор" и "Трабзонспор".

Перед матчем прошел ливень, в результате чего на поле образовалась огромная лужа. Однако непогода не остановила команды от возможности сыграть друг с другом.

Видео, на котором юноши играют в футбол, стало вирусным в Сети:

Анлик Antalyaspor U19 Trabzonspor U19 müsabakası. Türk futbolunda alt yapılara verilen değer. Teşekkürler @TFF_Org @AltLiglerTR pic.twitter.com/fQmtcMYzcJ — Çağrı Arslan (@cagriarslan58) December 11, 2021

Отметим, что поединок завершился боевой ничьей – 1:1.

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