В турецком клубе опровергли информацию о спасении экс-футболиста "Челси" после землетрясения

Кристиан Атсу все еще находится под завалами.

Бывший полузащитник "Челси" и "Ньюкасла" Кристиан Атсу, ныне являющийся игроком "Хатайспора", остается под завалами в результате сильного землетрясения в Турции.

Ранее сообщалось, что 31-летнего футболиста сборной Ганы с травмами достали из-под завалов его дома.

Однако теперь заместитель председателя правления "Хатайспора" Мустафа Озат опроверг эту информацию. Также под завалами остается спортивный директор турецкого клуба Танер Савут.

"Я получил информацию, что Атсу освободили из-под завалов, но сейчас поступает данные, что Атсу и Савут до сих пор находятся под завалами. Надеюсь, хорошие новости появятся как можно скорее", – приводит слова функционера турецкое издание Milliyet.

Атсу известен своими выступлениями за сборную Ганы, а также ряд европейских клубов, среди которых "Порту", "Витесс", "Эвертон", "Малага" и "Ньюкасл". С 2013-го по 2017 год полузащитник принадлежал лондонскому "Челси".

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 28-летний вратарь футбольного клуба "Ени Малатьяспор" Ахмет Эюп Тюркаслан.

Разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.

По состоянию на утро 11 февраля число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 24 218 человек.

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