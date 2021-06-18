В УЕФА пригрозили перенести финал Евро-2020 из Лондона: названа причина

Решающий поединок турнира может принять Будапешт.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финальный матч Евро-2020 со стадиона "Уэмбли" в Лондоне на "Пушкаш Арену" в Будапеште.

Как сообщает The Times, это решение может быть принято, если британское правительство не сделает исключение для 2500 вип-гостей и не позволит им не отбывать карантин по прибытии в Англию.

Сейчас лица, прибывающие в Англию из стран, включенных в "красный список", должны отбывать 10-дневный изоляцию.

Подобная ситуация уже складывалась перед финалом Лиги чемпионов. Тогда УЕФА решил перенести матч из Стамбула, и Англия была одним из фаворитов на проведение этой игры. Однако правительство страны и УЕФА не договорились о карантинных исключениях для спонсоров, VIP-персон и журналистов. Поэтому финал ЛЧ принял Порту.

Англия должна принять полуфинал и финал Евро-2020. Матчи должны состояться на стадионе "Уэмбли".

Полуфиналы континентального первенства запланированы на 6 и 7 июля, а финал - 11 июля.

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