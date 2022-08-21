"В Украине была гражданская война": Джошуа сделал вопиющее заявление после поражения от Усика

В субботу, 20 августа, украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в бою-реванше, состоявшемся в городе Джидда, Саудовская Аравия.

После поединка Джошуа был очень разочарован и устроил эмоциональный спич. Среди прочего Эй Джей затронул тему и войны Украины с Россией, ошибочно назвав начальные ее этапы "гражданской войной".

"Сколько у тебя теперь поясов, брат, пять? Как я уже сказал, я изучал Украину и всех чемпионов, приехавших из вашей замечательной страны. Никогда там не был, но в то же время то, что происходит, неприятно.

Видел, что когда Ломаченко бился с Салидо (2014 год - прим.), в Украине были беспорядки, гражданская война. Когда Виталий Кличко сражался с Дэнни Уильямсом, в Украине тоже были гражданские беспорядки. И при таких обстоятельствах сейчас Усику удалось стать чемпионом", - сказал Джошуа в ринге.

В реванше Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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