В Украине досрочно завершили чемпионаты по волейболу: стали известны имена призеров

Исполком Федерации волейбола Украины утвердил решение о досрочном завершении мужских и женских соревнований сезона 2021/22.

Чемпионов и призеров утвердили по результатам первого этапа мужского и женского чемпионатов без учета матчей полуфиналов, плейофов и финалов.

Об этом сообщается на официальном сайте ФПУ.

У мужчин золотые награды завоевал клуб "Эпицентр-Подоляны". Сразу же за ним расположились "Барком-Летучие мыши" и "Днепр-Прометей", получив "серебро" и "бронзу" соответственно.

У женщин чемпионом второй раз стал "Прометей". "Серебро" получил "Химик", а "бронзу" – Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ.

В женской Высшей лиге-Дмарт призеры распределились следующим образом: Академия "Прометей — победитель турнира, на втором месте "Полесье-2-ШВСМ", бронзовые награды получил "Университет-ШВСМ".

Чемпионаты Украины среди мужских коллективов Высшей, Первой и Второй лиг-Дмарт завершены без определения победителей и призеров. Такое же участие постигло и женскую Первую лигу-Дмарт.

Напомним, что Совет Федерации хоккея Украины также принял решение об итогах хоккейного сезона 2021/22.

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