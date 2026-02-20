- Дата публикации
В Украине не будут транслировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за участия россиян и белорусов
Решение отказаться от трансляции церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 было принято на фоне бойкота сборной Украины торжественного мероприятия.
В Украине не будут транслировать церемонию открытия зимней Паралимпиады-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.
Об этом Суспільне мовлення сообщило на своем официальном сайте.
Такое решение Суспільне мовлення приняло после оглашения бойкота церемонии открытия Паралимпиады-2026 сборной Украины из-за участия российских и белорусских атлетов под своей символикой.
"Считаем недопустимым приглашение на Паралимпийские игры представителей государства-агрессора и его сателлита, которое ведет полномасштабную войну в Европе, разрушает украинские города, убивает украинцев, среди которых сотни спортсменов.
Международный олимпийский комитет дисквалифицировал скелетониста Владислава Гераскевича, который планировал выйти в "шлеме памяти" на старт первого заезда на Олимпийских играх-2026. Международный паралимпийский комитет пригласил российских и белорусских спортсменов выступить на Играх-2026 под своими флагами. Это системная политика легитимизации присутствия России и Беларуси на мировой арене. Для украинского общества это неприемлемо", — отмечается в заявлении.
В то же время, соревнования Паралимпийских игр-2026 будут транслироваться на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.
Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее Международный паралимпийский комитет сообщил, что шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут принять участие в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный уже заявил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.
Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.
Напомним, в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России и Беларуси из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. До этого, в марте 2022-го, россиян и белорусов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.
В сентябре 2023 года Генассамблея МПК допустила россиян и белорусов на Паралимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.