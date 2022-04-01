В Украине возбудили уголовное дело против российского шахматиста, поддержавшего путинское вторжение

В Украине возбудили уголовное дело против российского шахматиста, поддержавшего путинское вторжение

Ранее Сергея Карякина отстранили от международных соревнований.

Против российского шахматиста Сергея Карякина, родившегося в украинском Симферополе, было возбуждено уголовное дело. Гроссмейстер публично поддержал военное вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.

Его действия предварительно квалифицированы ч. 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ведомости были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Далее будут проводиться следственные действия по привлечению Карякина к уголовной ответственности.

Также в украинской федерации сообщили, что аналогичные обвинения предъявляются другим российским представителям этого вида спорта: Анатолию Карпову, Сергею Шипову и Аркадию Дворковичу.

Ранее сообщалось, что Карякина дисквалифицировали на полгода от соревнований под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ) за поддержку путинского вторжения в Украину.

Напомним, ФИДЕ отстранила сборные РФ и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации. В то же время шахматисты из обеих стран смогут участвовать в индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ. Также ФИДЕ расторгла контракты со спонсорами из России и Белоруссии.

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