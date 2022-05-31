В Украине впервые с начала войны частично разрешили проводить спортивные соревнования: при каких условиях

В Украине впервые с начала войны частично разрешили проводить спортивные соревнования: при каких условиях

Впервые за три месяца на территории Украины разрешили проводить спортивные соревнования.

Соответствующий приказ предоставило Министерство молодежи и спорта Украины.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Отметим, что все соревнования в Украине были официально отменены 24 февраля 2022 года в связи с введением военного положения из-за полномасштабного вторжения России.

Согласно новому постановлению Минспорта от 28 мая было разрешено проведение всеукраинских спортивных соревнований на отдельных территориях для создания "оптимальных условий" для подготовки спортсменов национальной сборной к международным стартам. В то же время, о каких именно областях Украины идет речь, олимпийский чемпион не уточнил.

Следовательно, условия для проведения спортивных соревнований следующие:

Участие в соревнованиях могут принимать только спортсмены взрослых и "ближайших к взрослым" возрастных групп;

Соревнования должны проходить без зрителей;

Организаторы должны соблюдать условия безопасности, "предусмотренные законодательством о военном положении".

Кроме того, теперь официально разрешено проводить учебно-тренировочное собрание для подготовки к соревнованиям. Однако в них не смогут участвовать спортсмены до 16 лет, "требующие сопровождения взрослым лицом".

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