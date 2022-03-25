В Украину прибыла гуманитарная помощь от Ла Лиги (фото)

Ведущий футбольный дивизион Испании решил поддержать украинский народ.

В Украину прибыла гуманитарная помощь от испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Сегодня мы получили очень важный груз из солнечного королевства Испания! УПЛ выражает искреннюю благодарность нашим коллегам из Ла Лиги за оказанную гуманитарную помощь для украинцев.

Благодаря этому сотни, или даже тысячи, людей получат жизненно важные медикаменты и расходные материалы.

Украинская футбольная семья благодарна испанским друзьям за этот жест человечности и поддержки украинцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Спасибо!", - говорится в заявлении УПЛ.

УПЛ

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины. "Барселона" также помогает украинским беженцам - "сине-гранатовые" в сотрудничестве с Красным Крестом организовали сбор продуктов и вещей первой необходимости для украинских семей с детьми, которые прибыли в Каталонию.

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