В Украину вернулись призеры Олимпиады-2020 из артистического плавания и гребли на каноэ

В Украину вернулись призеры Олимпиады-2020 из артистического плавания и гребли на каноэ

В Токио украинцы завоевали 19 медалей.

С японского Токио в Украину вернулись сразу две наши команды призеров Олимпиады-2020 из артистического плавания и гребли на каноэ.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 августа.

Ночью в аэропорту "Борисполь" их встречали родственники, друзья и журналисты. Две бронзы, которые привезла команда из артистического плавание, стали первыми олимпийскими медалями в этом виде спорта для Украины. Одну девушки взяли в соревнованиях группы, другую — тандемом в артистическом плавании Марта Федина и Анастасия Савчук.

Кроме того, две медали показали журналистам и украинские спортсменки: в паре на каноэ Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали олимипийское серебро. Лузан копилку нашей сборной пополнила еще и индивидуальной бронзой.

Новости Украины: с Олимпиады вернулись сразу две наши команды призеров

Как сообщалось 8 августа в Токио завершились Олимпийские игры-2020. На главных соревнованиях четырехлетия украинские спортсмены завоевали 19 медалей : одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В медальном зачете Олимпиады-2020 наша сборная заняла 44-е место, а по количеству наград стала 16.

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