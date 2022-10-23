В УПЛ состоялась первая тренерская отставка сезона: команду возглавил легенда "Металлиста"

"Металлист 1925" объявил, что обязанности главного тренера клуба будет выполнять Эдмар.

Клуб украинской Премьер-лиги "Металлист 1925" на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Валерием Кривенцовым.

Харьковчане быстро нашли замену уволенному специалисту. Обязанности главного тренера будет выполнять бывший футболист "Металлиста", "Днепра", "Металлиста 1925", а также сборной Украины Эдмар.

Как сообщается на официальном сайте харьковского клуба, вместе с Эдмаром дуэт тренеров "Металлиста 1925" составит еще один экс-утболист клуба - Олег Голодюк.

Это первая тренерская отставка в нынешнем сезоне УПЛ. После 8 туров "Металлист 1925" с 9 очками занимает десятое место в чемпионате.

Читайте также:

"Днепр-1" в концовке дожал "Металлист" и единолично возглавил УПЛ, "Заря" обыграла "Верес"

"Динамо" перед решающей еврокубковой битвой не сумело одолеть "Ворсклу" в УПЛ

"Александрия" обыграла одного из аутсайдеров и поднялась в топ-3 УПЛ