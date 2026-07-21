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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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В УПЛ утвердили новый лимит на легионеров — что изменилось

Изменения вступают в силу уже с сезона-2026/27.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала новый регламент сезона УПЛ с изменениями в лимите на легионеров.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Согласно новому регламенту, теперь количество футболистов-легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле в составе одной команды, может быть восемь — при условии, что один из них является гражданином страны-члена ЕС. В таком случае в матче должны участвовать не менее трех украинцев.

Если легионеров из стран-членов ЕС в составе нет, лимит уменьшается до семи игроков. Тогда в составе команды должны выйти минимум четверо украинцев.

Соответствующие изменения вступают в силу уже с сезона-2026/27, который начнется 31 июля.

По информации СМИ, ряд клубов УПЛ выступали за отмену европейского принципа и хотели вернуть старый формат — не более семи иностранных футболистов (минимум четыре украинца), независимо от наличия у них паспорта ЕС.

Напомним, что в феврале этого года, в соответствии с нормами соглашения между ассоциациями Украины и ЕС, украинские футболисты перестали считаться легионерами в нескольких европейских чемпионатах (Испания, Франция, Германия и Нидерланды). Переговорный процесс с другими национальными ассоциациями продолжается.

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Дата публикации
Количество просмотров
81
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