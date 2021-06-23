В упорном противостоянии: Свитолина завершила борьбу на престижном турнире в Великобритании

В упорном противостоянии: Свитолина завершила борьбу на престижном турнире в Великобритании

Наша соотечественница проиграла сопернице в двух партиях.

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (21-й номер мирового рейтинга) в матче второго круга травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

Первая партия прошла в упорной борьбе. Решающим стал девятый гейм, когда Рыбакина взяла подачу Элины, после чего она довела дело до победы в сете.

Вторая партия получилась еще более конкурентной. Но удача снова оказалась на стороне теннисистки из Казахстана, что позволило ей выйти в следующий круг турнира.

Матч длился 1 час 40 минут.

Истборн. Турнир серии WTA 500. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 0:2 (4:6, 6:7 (3:7))

В следующем круге Рыбакина сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии (61-й номер мирового рейтинга).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в первом круге турнира в Истборне Свитолина в трех сетах обыграла испанку Паулу Бадосу.

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