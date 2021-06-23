В упорном противостоянии: Свитолина завершила борьбу на престижном турнире в Великобритании

Наша соотечественница проиграла сопернице в двух партиях.
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (21-й номер мирового рейтинга) в матче второго круга травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).
Первая партия прошла в упорной борьбе. Решающим стал девятый гейм, когда Рыбакина взяла подачу Элины, после чего она довела дело до победы в сете.
Вторая партия получилась еще более конкурентной. Но удача снова оказалась на стороне теннисистки из Казахстана, что позволило ей выйти в следующий круг турнира.
Матч длился 1 час 40 минут.
Истборн. Турнир серии WTA 500. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 0:2 (4:6, 6:7 (3:7))
- В следующем круге Рыбакина сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии (61-й номер мирового рейтинга).
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в первом круге турнира в Истборне Свитолина в трех сетах обыграла испанку Паулу Бадосу.