"В ванне обливается Heineken и пьет Coca Cola": партнеры по сборной затроллили Ярмоленко после курьеза на Евро-2020

Накануне лидер "сине-желтых" продемонстрировал отличное чувство юмора.

Забавное выступление полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко на пресс-конференции после победы над командой Северной Македонии (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 разорвало Сеть. Андрей в шутливом стиле пропиарил спонсоров турнира Coca-Cola и Heineken, а его партнеры по сборной теперь решили "подколоть" героя эпизода.

"Было ли у Ярмоленко уже пополнение карты после той пресс-конференции? Не знаю, наверное, уже зашло. Посмотрим, будет ли на ужине сегодня что-то новенькое", - пошутил защитник "сине-желтых" Александр Караваев.

"Я еще его утром не видел. Думаю, сейчас захожу, а он в ванной обливается Heineken или еще чем-то, Coca Cola пьет", - пошутил хавбек украинской сборной Сергей Сидорчук.

ВИДЕО С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ЯРМОЛЕНКО

Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду демонстративно убрал со стола две бутылки "Coca-Cola" и призвал пить воду.

А полузащитник сборной Франции Поль Погба перед тем, как начать общаться с журналистами, взял на столе бутылку пива Heineken и переставил ее на пол.

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Набрав первые 3 очка, Украина занимает 2-е место в своей группе. Нидерланды возглавляют квартет с 6 баллами, Австрия (3 очка) - третья, Северная Македония (0) - четвертая.

В заключительном туре группового этапа "сине-желтые" 21 июня (19:00) сыграют с Австрией. Даже ничья в этом матче гарантированно выведет подопечных Андрея Шевченко в плей-офф.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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