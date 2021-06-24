В Венгрии прямо на поле умер 18-летний футболист

В Венгрии прямо на поле умер 18-летний футболист

Он упал на газон и потерял сознание.

В Венгрии в возрасте 18 лет скончался футболист клуба "Андрашида" Виктор Марселл.

Об этом сообщил официальный сайт клуба, выступающего в третьем по силе дивизионе страны.

Отмечается, что трагедия произошла 21 июня во время тренировки.

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"21 июня на тренировочной базе "Андрашиды" проходила тренировка. Во второй половине тренировочного занятия 18-летний Виктор Марселл без постороннего участия упал на газон и потерял сознание.

Партнеры по команде и тренера тут же бросились на помощь футболисту и попытались привести его в чувство. Они начали проводить реанимацию, созвонившись с медиками, используя массаж сердца и дефибриллятор.

Медики, прибывшие на место происшествия, долго боролись за жизнь нашего игрока, но к сожалению, спасти его не удалось", — сообщил президент "Андрашиды" Золтан Зоос.

Напомним, что в матче Чемпионата Европы-2020 потерял сознание игрок сборной Дании Кристиан Эриксен. К счастью, футболиста удалось спасти.

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