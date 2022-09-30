В военкомат не спешит: российский боксер-депутат Валуев получил повестку

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев, который сейчас является депутатом российской Госдумы, получил повестку из военкомата.

Об этом 49-летний экс-боксер сообщил в интервью российским СМП (средствам массовой пропаганды - прим.).

Любопытно, что сначала Валуев заверил, что сразу пойдет в военкомат, но уже через несколько секунд заявил, что перенес свой поход туда на следующую неделю. Очевидно, бывший боксер не слишком торопится выполнять свой долг перед страной.

"По моему мнению, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на военный учет стали в Госдуме и получили повестку здесь, а мне нужно ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат" — сказал Валуев.

Telegram-канал Baza отмечает, что к объявлению мобилизации повестка Валуева не имеет отношения, ведь она пришла ему еще в первой половине сентября. В документе указано, что Николай должен был явиться в военкомат еще 15 сентября, но до сих пор не сделал этого.

Ранее сообщалось, что повестку на войну с Украиной получил экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов.

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