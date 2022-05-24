В войне с российскими оккупантами погиб футболист-любитель

Украинский футболист Александр Бойко отдал жизнь, защищая родину от оккупантов.
Война, которую Россия развернула против Украины, унесла жизни еще одного спортсмена.
В боях с российскими оккупантами погиб футболист любительских клубов Черкасщины "Черкасские казаки" и "Червоная Слобода" Александр Бойко, сообщает пресс-служба МСК "Днепр".
Трагедия произошла в воскресенье, 22 мая.
Напомним, что в боях под Волновахой Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Шестак, являвшийся одним из лидеров футбольной команды "Черкасские казаки".
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