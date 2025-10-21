- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 441
- Время на прочтение
- 1 мин
В возрасте 29 лет внезапно умер американский гроссмейстер украинского происхождения
Обстоятельств смерти Дэниела Народицкого пока не раскрывают.
Печальное известие сообщила Международная федерация шахмат. Обстоятельства смерти Народицкого не называются.
Дэниел был американцем украинского происхождения – его отец Владимир эмигрировал в США из Украины, а мать Елена – из Азербайджана.
Народицкий получил звание гроссмейстера в возрасте 18 лет в 2013-м и с тех пор входил в когорту топовых шахматистов.
Дэниел входил в топ-200 игроков мира в классических шахматах, но его специализацией был блиц. В быстрых шахматах он входил в топ-25 мирового рейтинга, а прошлым летом выиграл чемпионат США с 14 победами в 14 партиях.
На чемпионате мира-2024 по блицу Народицкий обыграл звезду украинских шахмат Василия Иванчука, который после поражения расплакался.
