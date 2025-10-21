Дэниел Народицкий / x.com/FIDE_chess

Реклама

В возрасте 29 лет внезапно умер американский гроссмейстер украинского происхождения Дэниел Народицкий.

Печальное известие сообщила Международная федерация шахмат. Обстоятельства смерти Народицкого не называются.

Дэниел был американцем украинского происхождения – его отец Владимир эмигрировал в США из Украины, а мать Елена – из Азербайджана.

Реклама

Народицкий получил звание гроссмейстера в возрасте 18 лет в 2013-м и с тех пор входил в когорту топовых шахматистов.

Дэниел входил в топ-200 игроков мира в классических шахматах, но его специализацией был блиц. В быстрых шахматах он входил в топ-25 мирового рейтинга, а прошлым летом выиграл чемпионат США с 14 победами в 14 партиях.

На чемпионате мира-2024 по блицу Народицкий обыграл звезду украинских шахмат Василия Иванчука, который после поражения расплакался.

Ранее сообщалось, что в возрасте 35 лет внезапно умер бывший баскетболист сборной Украины.