В возрасте 31 года умерла бывшая футзалистка сборной Украины Таисия Бабенко.

Трагическую новость сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Отмечается, что спортсменка в течение года боролась с раком.

Бабенко на протяжении карьеры играла за футзальную "Нику" и "ПЗМС", футбольные команды "Лидер" и ЖФК "Ворскла", а также выступала за сборные Украины по футзалу и пляжному футболу.

В составе футзальной сборной Украины она становилась вице-чемпионкой Европы в 2023 году и бронзовой призеркой Евро-2022. За эти достижения получила звание "Мастера спорта международного класса".

"Это невосполнимая потеря для всего украинского спорта. Соболезнования всем родным и близким Таисии. Вечная память!", – говорится в посте УАФ.

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