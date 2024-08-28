В возрасте 34 лет умерла известная украинская гандболистка

В возрасте 34 лет умерла гандболистка сборной Украины Ирина Глибко.

Трагическое известие сообщила Федерация гандбола Украины.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым спортсменка боролась последние годы.

Глибко выступала за сборную Украины с 2010 года, была капитаном команды. Последние семь лет гандболистка играла в чемпионате Румынии, где дважды выигрывала чемпионат (2015, 2019), по одному разу Кубок (2020) и Суперкубок Румынии (2018).

Ирина дважды становилась лучшим снайпером чемпионата Румынии (2013, 2018), признавалась лучшей левой полусредней чемпионата (2019) и лучшей легионеркой чемпионата Румынии (2019).

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук.

Читайте также:

Остановилось сердце во время матча: 27-летний уругвайский футболист умер в больнице

Умер выдающийся футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон

Экс-тренер по физподготовке украинских баскетбольных клубов погиб на войне с российскими оккупантами